Atari réduit sa perte opérationnelle, le titre monte

Le titre Atari évolue en nette hausse mercredi matin à la Bourse de Paris après que l'éditeur de jeux vidéo a annoncé une réduction de sa perte opérationnelle sur la première moitié de l'exercice 2025/2026, tout en ayant fait état d'une visibilité "limitée" pour la saison des fêtes de fin d'année.

A 9h30, l'action Atari s'octroie une progression de 5%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien, dans des volumes représentant déjà la moitié de la totalité des échanges moyens réalisés au cours des dernières séances.



Dans un communiqué publié mardi soir, Atari indique avoir réduit sa perte opérationnelle courante à 1,5 million d'euros sur les six premiers mois de l'exercice arrêtés fin septembre, contre -2,8 millions d'euros un an plus tôt, à la faveur principalement de la croissance de son chiffre d'affaires.



Celui-ci s'est accru de 38% pour atteindre 18,9 millions d'euros sur le semestre, dont une hausse de 25% en excluant l'acquisition du studio suédois Thunderful, bouclée le 1er septembre.



"Nous avons maintenu une très bonne dynamique sur l'ensemble de nos activités au cours de la première moitié de l'exercice, ce qui nous place clairement sur une trajectoire de croissance durable, avec une performance opérationnelle qui ne cesse de s'améliorer", s'est félicité Wade Rosen, le PDG du groupe.



"Au vu de la saisonnalité de notre secteur, nous nous montrons très confiants pour la suite et le second semestre devrait encore se révéler très solide, notamment grâce à la sortie de titres clés et à toutes les opportunités liées à la période des fêtes", ajoute-t-il.



En dépit de ces solides performances, Atari invoque une faible visibilité pour la saison des fêtes de fin d'année, ce qui ne l'empêche pas de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026 accompagné d'un résultat opérationnel courant dans le vert.



Après avoir dégagé un flux de trésorerie opérationnel de 1,8 million d'euros sur le premier semestre, la société dit toujours anticiper un "cash flow" positif sur l'exercice en cours.



Au 31 mars dernier, la trésorerie du groupe s'élevait à 3,5 millions d'euros, tandis que sa dette nette atteignait 49,3 millions d'euros.



Le titre a progressé de plus de 13% cette année, donnant une capitalisation boursière de l'ordre de 69,9 millions d'euros.

