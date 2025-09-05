Broadcom : objectif de cours relevé chez Jefferies

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Broadcom avec un objectif de cours porté de 315 à 350 dollars, pointant l'annonce par le groupe d'un quatrième client IA ASIC, à savoir OpenAI, qui 'arrive encore plus vite qu'attendu'.



Le broker ajoute que ce client devrait monter en puissance rapidement avec une commande de 10 milliards de dollars pour le seul second semestre de l'exercice 2026, ce qui permettra à cet exercice de surpasser considérablement en croissance l'exercice 2025.



Jefferies note aussi que Broadcom a dévoilé, au titre de son troisième trimestre 2025, un BPA supérieur aux attentes à 1,69 USD (contre 1,66 USD) sur des marges meilleures que prévu, ainsi que des revenus solides en IA à 5,2 MdsUSD, grâce à la force de l'IA ASIC.