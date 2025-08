CAC 40 : la volatilité risque de s'installer

Publié le 06/08/2025 à 08:32 Zonebourse.com Partager

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mercredi matin, mais le récent retour de la volatilité laisse penser que l'agitation des derniers jours pourrait bien s'installer durant la pause estivale.



Vers 8h15, le contrat 'future' - échéance août - sur l'indice CAC 40 s'adjuge 43,5 points à 7670 points, laissant entrevoir un redressement après l'accès de faiblesse de la veille.



Suite à leur plongeon de vendredi, les places mondiales avaient réussi à reprendre des couleurs lundi, mais la cote a de nouveau joué aux montagnes russes hier au gré des indicateurs économiques publiés dans la journée.



Si l'indice PMI composite dans la zone euro s'est redressé, signalant une accélération de l'expansion du secteur privé, l'ISM des services a fortement déçu aux Etats-Unis, ce qui a fait basculer Wall Street et les indices européens dans le rouge.



Alors que les mauvaises nouvelles sur le front de l'économie était jusqu'ici considérées comme une opportunité de se renforcer, car annonciatrices d'un assouplissement monétaire à venir, elles sont désormais accueillies avec davantage de prudence.



'Cela ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, surtout après le mauvais rapport sur l'emploi publié vendredi', tempère Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Cependant l'ISM confirme qu'il ne s'agissait probablement pas seulement d'un accident de parcours: nous pourrions bien nous trouver face à un ralentissement plus profond et durable que prévu de l'économie américaine', souligne l'analyste.



Le fait que les investisseurs ne voient plus le verre 'à moitié plein' signifie qu'il est sans doute peu probable que les marchés d'actions retrouvent leur calme dans l'immédiat.



L'indice VIX, qui mesure la volatilité des options sur l'indice S&P 500, est remonté au-delà de 17,8 hier, un niveau inférieur au seuil des 20 points touché vendredi après les chiffres de l'emploi mais qui mérite d'être surveillé.



Ce regain de volatilité pourrait pousser les intervenants de marché à revoir leurs stratégies d'allocation d'actifs en se tournant vers les actifs refuge.



Pas de panique toutefois, estiment les analystes, sachant que la trêve estivale est toujours synonyme de retour d'une certaine instabilité, notamment en raison des faibles volumes qui caractérisent les échanges.



'Août est traditionnellement un mois chaotique en bourse', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'C'est celui qui est le plus propice à un rebond du VIX et donc à un regain de volatilité des indices', poursuit-il.



'Le contexte est en outre propice: le ratio cours sur bénéfices du S&P 500 a renoué avec ses points hauts tandis que le CAC 40, après avoir échoué à franchir les 8.000 points à plusieurs reprises, se dirige vers ses niveaux de support', précise le professionnel.



'Dernier facteur à prendre en considération : les grands indices mondiaux et le compartiment des 'small caps' en France ont connu quasiment quatre mois de hausse. Une pause est donc nécessaire', ajoute-t-il.



'Les prochains jours devraient donc être encore compliqués. Il faut faire le dos', prévient Christopher Dembik.



Les incertitudes géopolitiques persistantes du moment ne font rien pour arranger les choses.



Donald Trump a annoncé mardi que les Etats-Unis commenceraient par appliquer un 'faible droit de douane' sur les importations de produits pharmaceutiques avant d'augmenter le taux à 150%, voire 250%, d'ici un an.



A l'occasion d'une interview accordée à la chaîne d'informations financières CNBC, le président américain a ajouté qu'il prévoyait également de dévoiler la semaine prochaine des surtaxes sur les importations de semi-conducteurs.



L'attention va par ailleurs se porter sur les résultats de sociétés dans les prochains jours, même si la saison des publications trimestrielles touche désormais à sa fin.



Après la bonne surprise de Palantir, les comptes du fabricant américain de processeurs AMD présentés hier soir sont boudés par les investisseurs, mais les résultats de Disney, McDonald's et Uber attendus à la mi-journée pourraient bien changer la donne.



En Europe, les performances de Bayer, Commerzbank, Novo Nordisk et Siemens Energy pourraient dicter la tendance en début de séance.



La journée s'annonce en revanche plus calme sur le front des statistiques économiques, puisque seuls les chiffres des commandes industrielles allemandes et des ventes au détail dans la zone euro sont attendus dans le courant de la matinée.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans confirme son reflux, autour de 4,19% contre 4,21% hier, en perspective d'une baisse des taux de plus en plus crédible de la Fed le mois prochain.



Sur le marché des changes, l'euro confirme son rebond face au dollar et se stabilise dans la zone de 1,1580 face au billet vert.



Le pétrole, lui, tente de repartir à la hausse à l'approche de la publication cet après-midi des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine sur les stocks aux Etats-Unis.



Le Brent reprend 0,7% pour se traiter autour de 68,1 dollars le baril, tandis que le WTI texan gagne 0,7% à 65,6 dollars.