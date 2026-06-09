Lorsqu'une entreprise est cotée en Bourse, les investisseurs ont souvent tendance à associer son action à une seule place financière. Pourtant, certaines sociétés sont négociées simultanément sur plusieurs marchés. C'est là qu'interviennent les notions de cotation principale et de cotation secondaire.

La cotation principale, marché de référence de l'entreprise



La cotation principale correspond au marché sur lequel une société est principalement admise à la négociation. Il s'agit généralement de la place où elle a réalisé son introduction en Bourse et où se concentre la majorité des échanges sur son titre.



Cette place constitue le marché de référence de l'émetteur. C'est notamment là que sont centralisées les obligations réglementaires, les publications financières et, dans la plupart des cas, les principaux indices boursiers auxquels appartient l'entreprise. Pour les sociétés françaises, la cotation principale est le plus souvent Euronext Paris.



Pourquoi être coté sur plusieurs marchés ?



Certaines entreprises choisissent toutefois d'étendre la négociation de leurs actions à d'autres places financières. On parle alors de cotation secondaire ou de double cotation. L'objectif est généralement d'élargir la base d'investisseurs, d'accroître la liquidité du titre ou encore de renforcer la visibilité de l'entreprise dans une région où elle réalise une part importante de son activité. Pour les investisseurs locaux, cette présence facilite également l'achat et la vente des actions dans leur propre fuseau horaire et dans leur devise de référence.



STMicroelectronics, un exemple emblématique



Parmi les sociétés liées à la France, STMicroelectronics constitue l'un des meilleurs exemples de cotation multiple. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs est négocié sur Euronext Paris, à Milan ainsi qu'au New York Stock Exchange. Cette présence sur trois grandes places financières lui permet d'accéder à un large éventail d'investisseurs européens et américains. La société bénéficie ainsi d'une visibilité internationale cohérente avec la dimension mondiale de ses activités.



Le cas particulier des marchés américains



Pour de nombreuses entreprises françaises, l'accès aux investisseurs américains ne passe pas nécessairement par une véritable double cotation. Certaines optent plutôt pour un programme d'ADR (American Depositary Receipts). Ces certificats financiers représentent des actions détenues sur le marché d'origine et sont négociés aux États-Unis. TotalEnergies, Schneider Electric, Edenred ou encore Dassault Systèmes disposent ainsi de programmes ADR permettant aux investisseurs américains d'accéder plus facilement à leurs titres.



La distinction est importante : dans le cas d'un ADR, les actions restent principalement cotées sur leur marché d'origine, tandis qu'une véritable double cotation implique une admission directe des actions sur plusieurs places boursières.



En pratique, les cotations secondaires concernent surtout les grandes capitalisations disposant déjà d'une présence internationale significative. Pour la majorité des sociétés françaises, Euronext Paris demeure largement suffisant pour assurer la liquidité du titre et l'accès aux investisseurs.



Mais dans un contexte où les entreprises cherchent à élargir leur actionnariat et à optimiser leur valorisation, notamment aux États-Unis, la question de la cotation sur plusieurs places financières reste régulièrement d'actualité.