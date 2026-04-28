Ce mardi, il profite notamment d'une note positive de TP Icap Midcap. Dans cette dernière, les analystes soulignent qu'à "l'issue d'une restructuration profonde, emeis s'est offert une seconde jeunesse, désormais tournée vers l'accompagnement d'une démographie européenne vieillissante".
TP Icap Midcap estime que l'opérateur de maisons de retraite et de clinique n'a plus grand-chose à voir avec la société Orpea ébranlée par les révélations de janvier 2022. La société a remis la qualité des soins au centre de l'organisation, s'est recapitalisée et refinancée.
Elle s'est centrée sur le marché européen et applique une gestion rigoureuse et pragmatique de son développement immobilier.
Toujours selon TP Icap Midcap, il s'agit désormais d'une valeur de croissance pleinement exposée au vieillissement de la population européenne et aux enjeux d'accompagnement de la dépendance et de traitement des maladies chroniques associés. A partir de 2027-2029, la génération du baby-boom va avoir besoin de plus de 800 000 nouvelles places d'accueil, pour lesquelles les financements publics manqueront.
Les analystes ont débuté le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et une cible de cours de 17 euros.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits).
Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.