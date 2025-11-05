Jefferies a annoncé mercredi avoir relevé de 570 à 700 dollars son objectif de cours sur Caterpillar au lendemain de la réunion avec la communauté financière organisée par le fabricant d'engins de chantier, la première depuis la prise de fonctions du nouveau directeur général Joe Creed.
L'analyste dit retenir de l'événement la volonté affichée par le groupe américain de doubler d'ici à 2030 ses capacités de production dédiées aux équipements lourds et de multiplier par 2,5 celles ayant trait à ses moteurs pour turbines.
Caterpillar prévoit sur cette période de générer une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires entre 5% et 7%, avec une marge attendue entre 21% et 25% et un chiffre d'affaires annuel à 100 milliards de dollars, poursuit le bureau d'études.
De son point de vue, ces prévisions qui se basent sur des perspectives économiques relativement stables, pourraient se révéler prudentes si la croissance venait à surprendre.
Alors que le titre se traite historiquement autour d'un PER de 15x en milieu de cycle, Jefferies estime que ce multiple pourrait dépasser les 20% en cas d'une accélération de la croissance et de la rentabilité de l'entreprise.
Jefferies maintient en conséquence sa recommandation d'achat sur le titre, qui figure par ailleurs sur sa liste de valeurs recommandées ('Franchise Pick').
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (53,1%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (19%), Asie-Pacifique (17,6%) et Amérique latine (10,3%).
