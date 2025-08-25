ING réitère sa recommandation 'conserver' sur Ontex mais abaisse son objectif de cours de 8,2 à 7,4 euros, suite à un avertissement sur résultats du groupe, qui conduit le broker à réduire sa propre prévision d'EBITDA ajusté de 12% en 2025.
'Nous continuons de nous attendre à ce que le plan de restructuration lourd d'Ontex reste un frein à la performance opérationnelle à court terme, malgré des dépenses d'investissement élevées au cours de l'année', affirme-t-il.
Selon ING, le titre du groupe belge se traite avec une décote de 45 à 50% par rapport à ses pairs des produits d'hygiène, décote 'justifiée en raison d'une volatilité plus élevée des résultats, d'une marge plus faible et d'un ROCE plus bas'.
25/08/2025
