La méfiance envers la poursuite de la fiesta boursière autour de l'intelligence artificielle crispe les investisseurs. L'homme malade de l'IA s'appelle Oracle. Le groupe cristallise les craintes du marché. Il a provoqué à lui seul un retournement de tendance hier à Wall Street. Aujourd'hui, tout en gardant un oeil sur l'IA, les investisseurs vont s'intéresser à deux banques centrales et à quelques résultats de grandes entreprises américaines, dont Nike et Fedex.

Jusqu'à une date relativement récente, le marché escamotait systématiquement les vents contraires qui abîmaient la thématique de l'intelligence artificielle. C'est terminé. Depuis trois mois, la "bulle IA" a détrôné le choc économique induit par Donald Trump de la première place des craintes des grands investisseurs. La dernière enquête mensuelle de Bank of America auprès des principaux gérants mondiaux montre aussi qu'être long sur les Sept Magnifiques (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla) est toujours le pari le plus embouteillé de la planète finance. Les deux informations, peur sur l'IA et passion pour la big tech, sont plutôt antinomiques, ce qui s'explique par l'attrait passionnel que continuent d'exercer les hyperscalers, ces géants supposément capables de plier la partie sur l'IA en devenant les ogres du futur après avoir été ceux du début du XXIe siècle.

Ce qui a changé depuis quelques semaines, c'est que les gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent en investissant dans l'IA ont pris le temps de souffler et de s'interroger sur les fondamentaux du secteur. Et ce qu'ils ont vu ne leur a pas beaucoup plu. Ainsi ils ont commencé à être plus sélectifs, tout en continuant à rester exposés : ce ne sont pas des perdreaux de l'année, ils savent qu'ils peuvent encore profiter de l'inertie du paquebot. Mais la marée est un peu redescendue. Le débit des vannes a été réduit. Le corollaire de tout ça, c'est une vigilance accrue envers ce que les Américains appellent les red flags, et nous des voyants qui virent au rouge.

La journée boursière d'hier était tout à fait symptomatique de cet état d'esprit. Le Financial Times a révélé que le fonds Blue Owl a renoncé à partir avec Oracle pour financer un centre de données aux Etats-Unis. Le groupe de Larry Ellison avait déjà vacillé quelques jours avant, à l'annonce par Bloomberg de retards potentiels dans la livraison de centres de données à OpenAI. Le pivot d'Oracle dans le cloud dédié à l'IA engloutit des sommes colossales et le marché doute de son intérêt économique, c'est aussi simple que ça. Le titre a perdu 40% en trois mois. OpenAI suscite aussi de la prudence de la part des investisseurs. La société serait valorisée 750 milliards de dollars aux dernières nouvelles, mais beaucoup de financiers y voient un dangereux château de cartes, dans lequel tout le ban et l'arrière-ban de la filière tech est investi. Certains pensent que la principale qualité du groupe de Sam Altman à l'heure actuelle n'est pas sa technologie, mais son réseau de bailleurs de fonds prestigieux de la Côte Ouest, qui l'ont rendu too big to fail, trop gros pour qu'on le laisse couler. Personne dans l'écosystème de l'IA, pas même les concurrents, n'a intérêt à interrompre le storytelling d'un nouvel eldorado technico-financier. Il vaut mieux remettre au pot, même si le modèle économique est douteux.

Ce qui n'empêche pas les doutes, puisque l'information Blue Owl / Oracle hier a fait décrocher brutalement le marché, jusqu'à entraîner le Nasdaq 100 en baisse de 1,9% en clôture. Oracle y a encore laissé des plumes -5,4%. La rébellion des valeurs technologiques américaines, mardi, n'était donc qu'un feu de paille. Le Nasdaq 100 accuse plus de 4% de passif en une semaine. Il a emporté avec lui le S&P 500 (-1,1%), lequel baisse pour la 4e journée de bourse consécutive. Le bon accueil réservé aux résultats du fabricant de mémoires Micron après la clôture américaine hier soir (+8% pour l'action) peine à dérider les investisseurs ce matin. Pour le dire autrement, la tech asiatique considère le verre à moitié vide Oracle plutôt que celui à moitié plein Micron.

Dans ce contexte, l'Europe vit plutôt bien. L'indice Stoxx Europe 600 a mieux tenu le choc que son homologue américain. Ils sont d'ailleurs désormais sur une performance brute identique en 2025 : +14,2%. En net, avantage à l'indice européen, dont les membres sont plus généreux en dividendes : +17,3% depuis le 1er janvier.

Cette séance de jeudi sera dominée par trois séries d'événements. D'abord, les décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre sur leurs taux respectifs. Il n'y a pas beaucoup de suspense : la BCE va laisser ses taux inchangés et la BOE va les réduire d'un quart de point. Juste après, le marché va prendre connaissance de l'inflation de novembre aux Etats-Unis, une statistique ultra-importante pour valider la trajectoire des taux américains. Enfin, le calendrier des résultats d'entreprises est plutôt chargé pour la saison : Accenture, Nike et Fedex apporteront des informations sur l'état du marché côté dépenses des consommateurs et des entreprises.

En Asie-Pacifique ce matin, les marchés riches en valeurs technologiques comme le Japon, la Corée du Sud, Taiwan et dans une moindre mesure la Chine perdent du terrain. L'Inde et l'Australie préservent de maigres gains. Les indicateurs avancés européens sont plutôt baissiers, mais sans excès.

Les temps forts économiques du jour

Deux banques centrales pour le prix d'une : la BOE devrait réduire ses taux à 3,75% (13h00) et la BCE conserver les siens à 2,15% pour le taux de refi et 2% pour le taux de dépôt (14h15). Aux Etats-Unis à 14h30, place à l'inflation de novembre. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Roche et Novartis seraient proches de s'entendre avec la Maison Blanche sur le prix des médicaments.

BP Plc se sépare de son PDG Murray Auchincloss après moins de deux ans à ce poste. La patronne de Woodside, Meg O'Neill, va le remplacer.

Rheinmetall va vendre le reliquat de ses activités civiles pour se concentrer sur le militaire.

Defender Capital réitère son intention de voter contre le rachat de Staar Surgical par Alcon.

Nestlé Waters assigné en justice en France pour concurrence déloyale.

EDP Renováveis vend 20,25% du projet Ocean Wind à Allianz GI pour 200 MEUR.

ABB acquiert le finlandais Netcontrol.

Vestas remporte une commande de 108 MW en Australie avec Tilt Renewables.

Avolta obtient une concession à l'aéroport Shanghai Pudong.

Les principales publications du jour : EVN, Hornbach Baumarkt, Currys, Douglas, SESA…

D'Amérique du Nord

Micron gagne 8% hors séance après ses trimestriels.

Warner Bros exige une garantie personnelle de Larry Ellison dans le cadre de l'offre d'achat déposée par Paramount.

Elliott s'invite au capital de Lululemon, révèle le WSJ.

Comcast a évalué sa division médias à 81 milliards de dollars dans son offre sur Warner Bros, selon Bloomberg.

Amazon a nommé un nouveau responsable de l'IA pour rester dans la course des hyperscalers.

Insmed abandonne le développement d'un médicament contre la sinusite après l'échec d'une étude de phase intermédiaire.

Eli Lilly réduit le prix des médicaments contre le diabète et la perte de poids au Canada, rapporte le Globe and Mail.

Medline bondit de 21% le jour de son entrée en bourse.

Salesforce signe un accord définitif pour acquérir Qualified.

YouTube (Alphabet) récupère la cérémonie des Oscars à partir de 2029.

DoorDash lance une application d'achat de produits alimentaires dans Chatgpt.

Coinbase s'associe à Kalshi pour se lancer dans le secteur en plein essor des marchés prédictifs.

OpenAI a envisagé de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars sur la base d'une valorisation d'environ 750 milliards de dollars, selon The Information.

Les principales publications du jour : Accenture, Nike, Cintas, Fedex, Heico, Darden Restaurants…

D'Asie et d'ailleurs

Hitachi vise le déploiement en usine de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle d'ici 2028.

Une combinaison de médicaments d'Astellas et Pfizer montre une amélioration de la survie dans un essai clinique sur le cancer de la vessie à un stade précoce.

Tencent nomme un ancien chercheur d'OpenAI au poste de directeur scientifique en intelligence artificielle.

Woodside Energy annonce la démission de sa directrice générale Meg O'Neill, remplacée par intérim par Liz Westcott. Elle part chez BP Plc.

Les principales publications du jour : vide…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

Qu'est-il arrivé à l'Arche d'Alliance ? Voici ce que nous savons (National Geographic, en anglais).