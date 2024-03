Les plus grandes chaînes de grands magasins américaines cotées en bourse pourraient passer sous le contrôle de fonds d'investissement privés ou de fonds spéculatifs, ce qui modifierait radicalement le paysage de la vente au détail aux États-Unis.

Selon les données de Dealogic, les investissements dans le commerce de détail et les entreprises de consommation n'ont représenté que 7 % du volume total des opérations de capital-investissement aux États-Unis (2 600 milliards de dollars) au cours de la dernière décennie, contre près de 15 % du volume total (1 700 milliards de dollars) au cours de la décennie précédente.

Mais les opérations concernant Macy's et Nordstrom pourraient changer la dynamique, en remettant à la mode la propriété privée des grands détaillants américains.

Dans sa nouvelle tentative de privatisation de Nordstrom, par exemple, la famille fondatrice de Nordstrom souhaite garder le contrôle de la chaîne, mais ne veut pas subir la pression de devoir publier des résultats trimestriels alors qu'elle tente de définir sa stratégie.

Nordstrom a ouvert 19 nouveaux magasins Nordstrom Rack en 2023 et prévoit d'en ouvrir 22 autres en 2024, ont indiqué les dirigeants aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique organisée le 5 mars après la publication des résultats.

L'expansion rapide de Rack, la chaîne sœur de Nordstrom axée sur le discount, met Nordstrom en porte-à-faux par rapport à des concurrents tels que Macy's, qui ferme environ 150 magasins Macy's, mais a récemment présenté des plans pour ouvrir au moins 45 nouveaux magasins haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury au cours des trois prochaines années.

Cette décision permettra à Macy's de se concentrer sur le développement de ses marques de luxe les plus performantes, a déclaré le PDG Tony Spring aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats en février.

En mars, Cathy Smith, directrice financière de Nordstrom, a déclaré aux investisseurs que l'entreprise avait l'intention de "se développer là où le marché se développe" en augmentant la présence des magasins discount Rack.

Le détaillant exploite actuellement 258 magasins Nordstrom Rack et 93 magasins Nordstrom à prix plein, selon son dernier communiqué de presse sur les résultats.

Cette expansion intervient alors que les chaînes de grands magasins sont confrontées à la morosité de la demande des consommateurs et à la forte concurrence des détaillants à bas prix tels que TJX et Burlington Stores.

L'expansion de Nordstrom dans le secteur des magasins à prix réduits Rack vise à attirer les clients à faible revenu tout en renforçant sa présence dans les centres commerciaux hors centre, où les magasins Rack sont généralement implantés.

"Le fait d'être une société cotée en bourse présente des inconvénients, car vous êtes sous surveillance. Les gens s'attendent à ce que vous fassiez des chiffres et que vous atteigniez vos objectifs, mais cela n'a pas toujours été le cas", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar, en faisant référence à Nordstrom.

Alors que les magasins Rack ont été un point positif au cours des derniers trimestres - avec des ventes en hausse de 14,6 % d'une année sur l'autre au cours de la période des fêtes de fin d'année, contre une baisse de 3 % pour l'enseigne Nordstrom à prix plein - la chaîne a dû faire face à des stocks excédentaires au cours de la pandémie. Les efforts déployés pour introduire des vêtements et des chaussures à bas prix dans certains magasins Rack n'ont pas non plus attiré les clients.

Nordstrom "n'arrive pas à faire fonctionner les deux parties de l'entreprise en même temps", a déclaré M. Swartz.

Les dirigeants ont depuis apporté des changements à l'assortiment de Rack, en introduisant des marques plus connues telles que Ugg et Cole Haan. "Nous savons que nos clients veulent de grandes marques à des prix intéressants", a déclaré Erik Nordstrom, PDG de Nordstrom, aux investisseurs au début du mois.

La famille Nordstrom a invoqué une pilule empoisonnée en 2022 lorsque le grand magasin mexicain El Puerto de Liverpool a pris une participation de près de 10 %, ce que les analystes considèrent comme un autre signe qu'ils souhaitent que le contrôle de Nordstrom reste entre les mains de la famille.

De son côté, Macy's a déclaré mardi à Reuters qu'elle ouvrirait ses livres à Arkhouse et Brigade Capital, une avancée potentielle dans l'offre de 6,6 milliards de dollars des sociétés d'investissement visant à privatiser l'exploitant des grands magasins américains.

Le fait d'avoir accès à ce type d'audit préalable pourrait permettre à Arkhouse et Brigade d'obtenir des engagements de dette pour financer l'opération, avaient déclaré à Reuters des personnes au fait de l'affaire.

Selon ces sources, la différence essentielle réside dans le fait que la famille Nordstrom cherche à se faire racheter par un actionnaire privé, alors que Macy's fait l'objet d'une offre hostile non sollicitée. Et comme Macy's est un meilleur opérateur, avec moins d'effet de levier que Nordstrom, le financement est plus facile, ont-elles ajouté.