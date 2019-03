EssilorLuxottica : Hubert Sagnières riposte

Sévèrement mis en cause par Leonardo Del Vecchio, PDG et principal actionnaire d'EssilorLuxottica, Hubert Sagnières a riposté.Pour mémoire, M. Del Vecchio accuse Hubert Sagnières , ex-patron d'Essilor et actuel vice-président et directeur général délégué du nouveau géant de l'optique, de ne pas avoir respecté les termes du traité de fusion. Il a étoffé cette critique en tenant, dans les colonnes du Figaro de la veille, des propos très durs contre M. Sagnières.Dans un communiqué cité par le Figaro, M. Sagnières a répondu en évoquant des 'accusations graves et mensongères'. 'Cette démarche contraire à l'intérêt social de l'entreprise porte un préjudice à la société et à l'ensemble de ses actionnaires', riposte-t-il, d'autant qu'elle 'crée un choc pour ses collaborateurs et son management, alors que de nombreux groupes de travail communs montrent quotidiennement le potentiel considérable du rapprochement des deux sociétés'.M. Sagnières assure enfin qu'il respecte les termes des accords de fusion, et évoque le lancement du processus de recherche d'un nouveau directeur général 'en vue d'une nomination dans les meilleurs délais'. Un facteur de discorde entre les deux hommes puisque début novembre, M. Del Vecchio a annoncé qu'il voulait 'unilatéralement' confier ce poste à son homme lige, Francesco Milleri, souligne M. Sagnières.Et ce dernier d'accuser : 'en dépit de ses dénégations, un certain nombre de ses actions (de M. Del Vecchio, ndlr) traduisent de facto une tentative de prise de contrôle du nouveau groupe, sans prime pour les actionnaires.'Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.