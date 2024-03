M. Pietro Labriola est président de TIM Brasil Servicos e Participaoes SA et directeur général et administrateur de TIM SA (Brésil). Il est membre du conseil d'administration de TIM SA (Brésil). M. Labriola a été précédemment employé en tant que directeur général et directeur de TIM Participaes SA, directeur général et directeur de l'exploitation d'Intelig Telecomunicaes Ltda, directeur de l'exploitation de TIM Celular SA, directeur de l'exploitation de TIM Participaes SA et directeur de la transformation des activités et de la qualité de Telecom Italia SpA. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Bari et un diplôme d'études supérieures à l'Asmit Advanced School For Managing Innovation & Technology.

Principales sociétés TELECOM ITALIA S.P.A. Chief Executive Officer TIM Brasil Servicos e Participaçoes SA TIM Brasil Servicos e Participaçoes SA Specialty Telecommunications Communications TIM Brasil Serviços e Participações SA provides telecommunication services. The company is headquartered in Sao Cristovao, Brazil. Chairman