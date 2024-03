Stephen M. Scherr occupe le poste de directeur financier et vice-président exécutif de The Goldman Sachs Group, Inc. et de directeur financier de Goldman Sachs Capital Partners (une filiale de The Goldman Sachs Group, Inc.). Il est également membre du conseil d'administration du Jewish Museum et de la New York Stem Cell Foundation, Inc. Par le passé, Stephen M. Scherr a occupé les postes de directeur de la stratégie et de directeur des opérations bancaires chez The Goldman Sachs Group, Inc. et de directeur général de Goldman Sachs Bank USA (New York) (une filiale de The Goldman Sachs Group, Inc.) et d'associé du Financial Institutions Group, Inc.

