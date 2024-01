2U, Inc. est une société de plateforme d'éducation en ligne. La société opère à travers deux segments : le segment Degree Program et le segment Alternative Credential. Son segment Degree Program fournit la technologie et les services aux collèges et universités à but non lucratif pour permettre la délivrance en ligne de programmes diplômants. Son segment Alternative Credential propose des cours en ligne ouverts, des programmes de formation pour cadres, des camps d'entraînement techniques et basés sur les compétences, ainsi que des programmes de micro-crédits par le biais de relations avec des collèges et des universités à but non lucratif et d'autres organisations. Grâce à sa plateforme, l'entreprise fournit des services technologiques et des services basés sur la technologie. Les services technologiques comprennent des technologies d'apprentissage, des systèmes intégrés d'apprentissage et d'entreprise, ainsi qu'un soutien en matière de données et d'analyse. Les services technologiques comprennent les services d'engagement des étudiants, les services d'enseignement et d'apprentissage, les services de marketing et les services de soutien aux universités et aux facultés.

Secteur Services et conseils en informatique