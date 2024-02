AB Dynamics plc est engagée dans la conception, la fabrication et la fourniture de produits avancés de test, de simulation et de mesure au marché mondial des transports. Les produits et services de la société sont principalement utilisés pour le développement de véhicules routiers, notamment dans les domaines de la sécurité active et des systèmes autonomes, ainsi que pour l'automatisation de véhicules utilisés pour d'autres applications, telles que l'exploitation minière et la défense. Ses catégories de produits comprennent les simulateurs de conduite, qui incluent les simulateurs de conduite de véhicules avancés, les essais sur piste et les systèmes de mesure. Ses simulateurs de conduite comprennent aVDS-Dynamic, aVDS-Motorsport et aVDS-Static. Ses essais sur piste comprennent les robots de conduite, le contrôle du trafic terrestre et les cibles ADAS. Ses segments géographiques comprennent le Royaume-Uni, le reste de l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Ses applications comprennent les tests de véhicules autonomes, l'analyse comparative, la durabilité, le conducteur dans la boucle, la simulation, les tests de mauvaise utilisation, l'hameçon et le sinusoïdal.