Accelink Technologies Co, Ltd. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de composants optiques et de sous-systèmes, ainsi que dans la fourniture de services connexes. Le portefeuille de produits de la société comprend notamment des amplificateurs optiques, des systèmes de multiplexage dense par répartition en longueur d'onde (DWDM), des connecteurs optiques, des modules optiques, des composants optoélectroniques actifs et des composants optoélectroniques passifs, qui sont principalement utilisés pour l'accès et la transmission par fibre optique. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques