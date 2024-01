Accolade, Inc. fournit des solutions technologiques personnalisées qui aident les gens à comprendre, à naviguer et à utiliser le système de santé et les avantages sociaux sur le lieu de travail. Ses clients sont principalement des employeurs qui déploient les solutions Accolade afin d'offrir à leurs employés et à leurs familles un guichet unique pour répondre à leurs besoins en matière de santé, de soins de santé et d'avantages sociaux. L'entreprise propose également des services d'avis médicaux à ses clients commerciaux, ainsi que des soins primaires virtuels et un soutien en matière de santé mentale. Sa plateforme, True Health Engine, associe une technologie intelligente ouverte, basée sur le cloud, à l'assistance multimodale d'une équipe d'assistants et de cliniciens Accolade Health, empathiques et compétents, comprenant des infirmières diplômées, des médecins directeurs, des pharmaciens, des spécialistes de la santé comportementale, des spécialistes de la santé des femmes, des spécialistes de la gestion de cas, des fournisseurs d'avis médicaux experts et des médecins de premier recours virtuels. Ses offres comprennent Accolade Expert MD, Accolade Care, Plus and Connect et Accolade One.

Secteur Installations et services en soins de santé