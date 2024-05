Addus HomeCare Corporation fournit des services de soins à domicile. Ses secteurs d'activité comprennent les soins personnels, les soins palliatifs et les soins à domicile. Le secteur des soins personnels fournit une assistance non médicale pour les activités de la vie quotidienne aux personnes qui présentent un risque accru d'hospitalisation ou d'institutionnalisation, telles que les personnes âgées, les malades chroniques ou les personnes handicapées. Les services fournis comprennent l'aide au bain, à la toilette, à l'alimentation et à l'habillement, le rappel des médicaments, etc. Le segment Hospice fournit des soins physiques, émotionnels et spirituels aux personnes en phase terminale et des services connexes à leurs familles. Les services Hospice comprennent des soins infirmiers palliatifs, des services sociaux, des conseils spirituels, des services d'aide à domicile et des conseils en cas de deuil. Le secteur des soins à domicile fournit des services de nature médicale aux personnes qui peuvent avoir besoin d'aide pendant une maladie ou après une hospitalisation, notamment des soins infirmiers spécialisés et des services de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie.

Secteur Installations et services en soins de santé