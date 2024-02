Aditya Birla Fashion and Retail Limited est une entreprise spécialisée dans la mode et le style de vie. Elle fabrique et vend au détail des vêtements de marque et gère une chaîne de magasins de vêtements et d'accessoires en Inde. La société opère à travers deux segments : Madura Fashion & Lifestyle et Pantaloons. Le segment Madura Fashion & Lifestyle se consacre à la fabrication, à la distribution et à la vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode de marque. Le segment Madura Fashion & Lifestyle comprend les marques Lifestyle, Youth Western Fashion, Active Athleisure Innerwear et Super Premium Brands. Le segment Pantaloons est spécialisé dans la vente au détail de vêtements et d'accessoires. Il dispose d'un réseau de plus de 4 000 magasins répartis dans 33 535 points de vente multimarques dans plus de 900 villes en Inde. Ses marques comprennent Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly et Peter England. Son portefeuille de marques internationales comprend The Collective, Simon Carter, Forever 21, American Eagle, Ralph Lauren, Hackett London, Ted Baker et Fred Perry.

Secteur Détaillant habillement et accessoires