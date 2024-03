Admiral Group plc figure parmi les 1ers assureurs automobiles britanniques. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - assurance au Royaume Uni (75,6%) : assurances habitation, automobile, animaux, voyages, etc. ; - assurance à l'international (21,6%) : assurances habitation et automobile ; - autres (2,8%) : notamment octroi de prêts personnels non garantis et de produits de financement automobile. La commercialisation des produits et services est assurée au travers de la force de vente directe et via Internet.