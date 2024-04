AECOM est une société de conseil en infrastructures qui fournit des services professionnels tout au long du cycle de vie des projets. L'activité de la société est principalement axée sur la fourniture de services payants basés sur les connaissances. Les segments de la société comprennent les Amériques, l'international et AECOM Capital (ACAP). Le secteur Amériques fournit des services de planification, de conseil, de conception architecturale et technique, de gestion de la construction et de gestion de programmes à des clients publics et privés aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Le secteur International fournit des services de planification, de conseil, de conception architecturale et technique et de gestion de programmes à des clients publics et privés en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique et dans la région Asie-Australie-Pacifique. Le secteur ACAP investit et développe principalement des projets immobiliers. Il sert des clients publics et privés dans le monde entier sur des marchés finaux tels que les transports, les installations, l'eau, les gouvernements, l'environnement et les nouvelles énergies.

Secteur Construction et ingénierie