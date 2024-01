Aemetis, Inc. est une société internationale spécialisée dans le gaz naturel renouvelable et les carburants renouvelables. Elle se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de produits et de technologies à intensité carbonique négative. Son segment comprend California Ethanol, California Dairy Renewable Natural Gas et India Biodiesel. Le segment California Ethanol consiste en une installation de production d'éthanol d'une capacité de 65 millions de gallons par an située à Keyes, en Californie (Keyes Plant), qu'elle possède et exploite. Dans le segment California Ethanol, elle propose des produits à l'usine de Keyes : éthanol carburant dénaturé, Wet Distillers Grains, Distillers, Corn Oil, Carbon Dioxide et Condensed Distillers Solubles. California Dairy Renewable Natural segment Aemetis Biogas construit et exploite des digesteurs anaérobies de biométhane dans des laiteries locales situées à proximité de l'usine de Keyes ; elle transporte le biogaz par pipeline jusqu'au site de l'usine de Keyes ; elle convertit le biogaz en gaz naturel renouvelable, qui est ensuite livré aux clients par le biais du gazoduc de PG&E.

Secteur Carburants renouvelables