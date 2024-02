Aflac Incorporated est un groupe d'assurance vie organisé autour de 3 pôles d'activités : - vente des produits d'assurance santé et d'assurance vie au Japon (64,5% du CA) : contrats de dépense contre le cancer, contrats d'indemnité de médecine générale, contrats de soins, contrats d'assurance vie bénéficiaire, contrats d'assurance vie ordinaire et rentes ; - vente des produits d'assurance santé et d'assurance vie aux Etats-Unis (34,1%) : comprenant notamment des contrats accident/invalidité, contrats de dépense contre le cancer, contrats invalidité à court terme, contrats maladie et indemnités hospitalières, contrats soins intensifs hospitaliers, contrats soins dentaires, contrats soins des yeux, et contrats de soins à long terme ; - autres (1,4%).

Secteur Assurance vie et santé