Agiliti, Inc. est un fournisseur de services essentiels au secteur de la santé aux États-Unis. La société offre aux prestataires de soins de santé une gamme complète de solutions de gestion des équipements médicaux et de services. Les solutions d'accès de la société offrent un point d'entrée à l'acheteur économique et comprennent des équipements de pointe, des lasers et équipements chirurgicaux, des lits et surfaces spécialisés et des services d'ingénierie clinique supplémentaires. Ses solutions verticales comprennent des offres cliniques adaptées aux besoins spécifiques des patients et des programmes d'ingénierie clinique pour les catégories d'équipement. La société fournit des solutions complètes et connectées par le biais de services gérés sur site et de services d'ingénierie clinique externalisés. Elle fournit également des solutions complètes de logistique, de gestion et d'ingénierie clinique qui permettent aux IDN de gérer les stocks d'équipements sur plusieurs sites, et soutient les agences gouvernementales des villes, des États et du gouvernement fédéral dans la gestion et le maintien des stocks d'équipements.

