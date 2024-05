AIMS APAC REIT est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. Le principal objectif d'investissement de la fiducie est d'investir dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers productifs situés dans la région Asie-Pacifique et utilisés à des fins industrielles, y compris des activités d'entreposage et de distribution, des activités de parcs d'affaires et des activités manufacturières. Elle opère à travers deux segments géographiques : Singapour et l'Australie. Elle possède un portefeuille de 29 propriétés industrielles, dont 26 sont situées à Singapour, une propriété industrielle est située à Gold Coast, Queensland, Australie ; un parc d'affaires est situé en Nouvelle-Galles du Sud, Australie ; et un parc d'affaires est situé à Macquarie Park, Nouvelle-Galles du Sud (NSW), Australie. Le portefeuille immobilier comprend des bâtiments logistiques, des parcs d'affaires, des bâtiments industriels généraux, des bâtiments industriels légers et des bâtiments de haute technologie. Le fonds est géré par AIMS APAC REIT Management Limited (le gestionnaire).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial