Air Lease Corporation est une société de location d'avions. La société achète des avions commerciaux à réaction de nouvelle technologie directement auprès des constructeurs aéronautiques, tels que The Boeing Company (Boeing) et Airbus S.A.S. (Airbus), et loue ces avions aux compagnies aériennes du monde entier. En plus de ses activités de location, la société vend des avions de sa flotte à des tiers, notamment à d'autres sociétés de location, à des sociétés de services financiers, à des compagnies aériennes et à d'autres investisseurs. Elle fournit également des services de gestion de flotte. La société possède environ 200 compagnies aériennes réparties dans 70 pays. Elle exerce ses activités à l'échelle mondiale, en fournissant des avions à des compagnies aériennes clientes dans des régions géographiques telles que l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, les États-Unis et le Canada, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et le Mexique, ainsi que le Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.