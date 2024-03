Align Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux dentaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - aligneurs transparents (82,3%) : vendus sous la marque Invisalign ; - scanners intra-oraux (17,7%) : marque iTero. Le groupe propose parallèlement des prestations de services de scanner. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (44,4%), Suisse (32,6%) et autres (23%).

