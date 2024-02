Alignment Healthcare, Inc. est une société Medicare Advantage basée sur la technologie. La société propose environ 40 plans qui desservent 52 comtés dans six États. Elle n'a qu'un seul segment, qui fournit des services de soins de santé aux personnes âgées. Sa plateforme technologique exclusive, Alignment's Virtual Application (AVA), est conçue spécifiquement pour les soins aux personnes âgées et assure la coordination de bout en bout de l'écosystème des soins de santé. La plateforme AVA est conçue pour être utilisée dans tous les aspects de la fourniture de soins de santé de qualité supérieure à ses membres âgés. AVA soutient ses propres équipes de soins, équipes opérationnelles, équipes de marketing et personnel de conciergerie, ainsi que les fournisseurs de soins de santé locaux et les courtiers. La société s'associe à des prestataires locaux pour fournir des soins coordonnés, grâce à son modèle de soins personnalisés, à son équipe de concierges 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à sa technologie spécifique, AVA.

Secteur Système de soins de santé