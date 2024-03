Alimentation Couche-Tard Inc. est un exploitant de dépanneurs indépendants basé au Canada. La société est un détaillant de dépanneurs et de carburants pour le transport routier dans les pays scandinaves, les pays baltes, l'Irlande et la Pologne. Elle opère dans 24 pays et territoires avec environ 14 300 magasins. La société possède environ 9 255 magasins de proximité en Amérique du Nord. Son réseau nord-américain se compose de 17 unités commerciales, dont 14 aux États-Unis couvrant 47 États et trois au Canada couvrant les 10 provinces. En Europe, elle exploite plus de 2 703 magasins en Scandinavie, en Irlande, en Pologne et dans les pays baltes par le biais de neuf unités commerciales. Elle exploite sa chaîne de magasins de proximité sous différentes enseignes, notamment Circle K, Couche-Tard, Holiday et Ingo. Elle propose divers services et fournit des produits de commodité, notamment des aliments et des boissons chaudes et froides, ainsi que des services de mobilité, notamment du carburant pour le transport routier et des solutions de recharge pour les véhicules électriques.