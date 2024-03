Allbirds, Inc. est une marque de style de vie qui utilise des matériaux d'origine naturelle pour fabriquer des chaussures et des vêtements. Les produits de la société comprennent des chaussures pour hommes, des chaussures pour femmes, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes et des chaussettes. Elle propose diverses catégories de chaussures, notamment des baskets de tous les jours, des chaussures de course, des chaussures à enfiler, des baskets hydrofuges, des chaussures de randonnée, des chaussures montantes et des sandales. Elle propose diverses catégories de vêtements pour hommes, notamment des chaussettes, des sous-vêtements, des tee-shirts, des sweat-shirts et des pantalons, des chapeaux et des écharpes, des semelles intérieures et des kits de lacets. Elle propose diverses catégories de vêtements pour femmes, notamment des sweat-shirts et des pantalons de survêtement, des tee-shirts et des hauts, des bas, des jambières, des sous-vêtements et des chaussettes. Elle propose également des accessoires, notamment des chapeaux et des écharpes, des kits de dentelle et des semelles intérieures. Elle sert des clients dans 35 pays par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique et de ses magasins de détail dans le monde entier, avec des implantations aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande.

Secteur Chaussures