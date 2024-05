ALLETE, Inc. est une société de transformation d'énergie propre qui possède, exploite et développe la production d'énergie éolienne pour réduire l'empreinte carbone. Les segments de la société comprennent les opérations réglementées et ALLETE Clean Energy. Les opérations réglementées comprennent les services publics réglementés, Minnesota Power et SWL&P, ainsi que l'investissement dans ATC, un service public réglementé basé dans le Wisconsin qui possède et entretient des actifs de transmission électrique dans certaines parties du Wisconsin, du Michigan, du Minnesota et de l'Illinois. Minnesota Power fournit un service d'électricité réglementé dans le nord-est du Minnesota à environ 150 000 clients au détail. Le segment ALLETE Clean Energy se concentre sur le développement, l'acquisition et l'exploitation de projets d'énergie propre et renouvelable. Le segment possède et exploite, dans sept États, plus de 1 200 MW de capacité nominale de production d'énergie éolienne avec un contrat en vertu des accords de vente d'électricité (PSA) de différentes durées. Il s'engage dans le développement d'installations d'énergie éolienne à exploiter dans le cadre de contrats de vente d'électricité à long terme.

