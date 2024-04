Allied Properties Real Estate Investment Trust (Allied) est une société d'investissement immobilier (REIT) à capital variable basée au Canada. Allied est un propriétaire-exploitant d'espaces de travail urbains distinctifs dans les villes canadiennes et de centres de données urbains à forte densité de réseau à Toronto. Son activité consiste à fournir aux organisations fondées sur le savoir des environnements urbains distinctifs propices à la créativité et à la connectivité. Allied exerce ses activités dans sept marchés urbains au Canada, à savoir Montréal, Ottawa, Toronto, Kitchener, Calgary, Edmonton et Vancouver. Ses immeubles de bureaux urbains sont gérés par emplacement géographique, soit environ quatre groupes de villes. Allied exerce des activités de gestion immobilière pour le compte de tiers, y compris la prestation de services pour des immeubles dans lesquels un fiduciaire d'Allied détient une participation.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial