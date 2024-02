Les actions de l'opérateur canadien d'espaces de bureaux Allied Properties REIT ont chuté de près de 10 % jeudi après la publication d'une dépréciation de 499 millions de dollars canadiens (372,83 millions de dollars), car les bureaux sont restés peu occupés dans les grandes villes canadiennes, notamment à Toronto et à Montréal.

La FPI, ou société de placement immobilier, qui émet des actions aux investisseurs contre un portefeuille d'immeubles de bureaux, a déclaré que les pertes d'environ 70 millions de dollars canadiens provenaient de l'évaluation de propriétés en développement à Toronto et à Montréal et qu'environ 425 millions de dollars canadiens provenaient de l'évaluation de propriétés locatives à Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver.

Allied Properties a déclaré que le taux d'occupation de ses propriétés est tombé à 86,4 %, contre près de 90 % il y a un an.

Les actions de la société torontoise étaient en voie de connaître leur pire journée en près de quatre ans et ont entraîné dans leur sillage la société de placement immobilier Dream Office.

Ces résultats interviennent juste un jour après que New York Community Bancorp a ravivé les craintes concernant la santé du secteur en faisant état de difficultés dans son portefeuille d'immobilier commercial et en réduisant les dividendes.

Les grandes banques canadiennes, qui s'apprêtent à publier leurs résultats du premier trimestre, ont mis en garde contre la faiblesse de l'immobilier de bureau, en particulier aux États-Unis.

Le mois dernier, le directeur de l'autorité de régulation bancaire, Peter Routledge, a averti que les banques mondiales étaient prêtes à subir un coup dur en raison de l'augmentation du risque lié à l'immobilier commercial.

Les espaces de bureaux, autrefois considérés comme des investissements lucratifs, sont sous pression. Les valorisations immobilières ont baissé et les opportunités de revenus se sont amenuisées lorsque les entreprises ont adopté des formules de travail hybrides après la pandémie, laissant vides de nombreux espaces de bureaux dans les centres-villes.

En août, la cinquième banque du Canada, la CIBC, a déclaré qu'elle allait réduire sa concentration sur l'immobilier commercial aux États-Unis pour faire face aux provisions élevées pour créances douteuses, marquant ainsi un changement dans la composition de son portefeuille.

Allied Properties a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que les indicateurs financiers qui mesurent les liquidités générées par la FPI se contractent jusqu'à 5 % au cours du premier semestre de l'année.

"La direction s'attend à des gains d'occupation économique au second semestre, mais ne peut être certaine de l'ampleur de ces gains, compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel", a déclaré Allied Properties dans un communiqué.

Brad Sturges, analyste chez Raymond James, a indiqué qu'il mettait l'action "sur la touche jusqu'à ce que les fondamentaux des bureaux se stabilisent" et a rétrogradé l'action en citant les défis à court terme pour les actifs de bureaux canadiens. (1 $ = 1,3384 dollar canadien) (Reportage de Nivedita Balu à Toronto ; Rédaction de David Gregorio)