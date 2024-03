ALX Oncology Holdings Inc. est une société d'immuno-oncologie en phase clinique. La société a pour objectif d'aider les patients à lutter contre le cancer en développant un portefeuille de produits candidats basés sur l'ingénierie des protéines et l'oncologie, avec en tête le bloqueur du groupe de différenciation 47 (CD47). Elle développe un inhibiteur de point de contrôle conçu pour avoir une affinité pour le CD47 et pour éviter les limitations causées par les toxicités hématologiques inhérentes à d'autres approches de blocage du CD47. Son principal produit candidat, l'evorpacept, est un produit biologique bloquant CD47 en cours de développement comme thérapie combinée avec d'autres agents anticancéreux pour le traitement de diverses indications oncologiques, y compris les syndromes myélodysplasiques (SMD), la leucémie myéloïde aiguë (LMA), les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou (HNSCC), le cancer gastrique et le cancer du sein. Le programme préclinique de la société est axé sur le développement d'ALTA-002, qui combine son anticorps conjugué agoniste de la protéine régulatrice du signal alpha (SIRPa) et du récepteur 9 de type péage (TRAAC).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale