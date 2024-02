AMC Networks Inc. est une société de divertissement internationale. La société distribue son contenu à des publics du monde entier sur une gamme de plateformes de distribution, y compris des réseaux linéaires et des services de diffusion en continu par abonnement, ainsi que par le biais d'accords de licence. Ses secteurs d'activité comprennent les activités nationales et les activités internationales et autres. Le secteur des opérations nationales comprend les services de programmation et AMC Broadcasting & Technology. Ses services de programmation comprennent ses cinq réseaux nationaux de programmation, ses services mondiaux de diffusion en continu, ses activités AMC Studios et IFC Films. Ses réseaux de programmation nationaux sont AMC, WE TV, BBC AMERICA, IFC et SundanceTV. Ses services mondiaux de diffusion en continu comprennent Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK, HIDIVE, AMC+ et d'autres initiatives de diffusion en continu. Le segment International et autres comprend AMC Networks International, ses activités de programmation internationale qui consistent en un portefeuille de chaînes dans le monde entier, et ses activités de services de production.

Secteur Diffusion