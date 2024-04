Amer Sports Inc. est un groupe mondial basé en Finlande qui possède des marques de sport et de plein air telles que Arcteryx, Salomon, Wilson, Peak Performance, Atomic, Armada, ATEC, DeMarini, EvoShield et ENVE. La société développe, fabrique et commercialise des équipements de sport et de fitness. Ses produits comprennent des équipements de sport pour le tennis, le badminton, le football, le baseball, le basket-ball, le golf, le football américain, le ski alpin, l'entraînement physique, le cyclisme, la course à pied, la randonnée, le snowboard, le ski de fond et la plongée. Elle propose également des équipements de fitness par l'intermédiaire de magasins d'usine et de sociétés de commerce électronique par l'intermédiaire de clients commerciaux dans des chaînes d'articles de sport, des grandes surfaces, des détaillants spécialisés, des clubs de fitness et des distributeurs. L'entreprise est présente dans le monde entier.

Secteur Détaillants autres spécialités