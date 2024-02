American Assets Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) à service complet, verticalement intégrée et auto-administrée. La société possède, exploite, acquiert et développe des propriétés de haute qualité dans le domaine des bureaux, des commerces de détail, des immeubles multifamiliaux et à usage mixte sur des marchés attrayants et à forte barrière d'entrée en Californie du Sud, Californie du Nord, Oregon, Washington, Texas et Hawaï. La société opère dans quatre secteurs d'activité : les bureaux, les commerces de détail, les immeubles multifamiliaux et les immeubles à usage mixte. Le portefeuille de la société comprend environ 12 centres commerciaux de détail, plus de 12 immeubles de bureaux, une propriété à usage mixte comprenant un hôtel de 369 chambres et un centre commercial de détail, et plus de six propriétés multifamiliales. Elle possède également des terrains sur trois de ses propriétés qui sont classés comme détenus pour le développement et la construction en cours. Les marchés de la société comprennent San Diego, Californie ; San Francisco, Californie ; Portland, Oregon ; Bellevue, Washington et Oahu, Hawaii.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial