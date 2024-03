American Financial Group, Inc. est une société holding d'assurance. La société est engagée dans l'assurance dommages, en se concentrant sur les produits commerciaux spécialisés pour les entreprises. La société opère à travers trois segments : Propriété et transport, Responsabilité civile spécialisée, et Financière spécialisée. Son secteur Biens et transports comprend la couverture des dommages physiques et de la responsabilité civile pour les autobus et les camions et d'autres créneaux spécialisés dans le transport, la marine intérieure et maritime, les produits liés à l'agriculture et d'autres couvertures de biens commerciaux. comprend principalement l'assurance excédentaire et excédentaire, la responsabilité civile des cadres et des professionnels, la responsabilité civile générale, l'assurance responsabilité civile complémentaire et excédentaire, les couvertures spécialisées dans des marchés ciblés, les programmes personnalisés pour les petites et moyennes entreprises et l'assurance contre les accidents du travail. Le secteur financier spécialisé de la société comprend des programmes d'assurance de gestion des risques pour les institutions de prêt et de crédit-bail, des produits de fidélité et de cautionnement et de l'assurance-crédit commercial.