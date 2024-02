Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 2 février 2024) - Amex Exploration Inc. (TSXV : AMX) (FSE : MX0) (OTCQX : AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que suite à son communiqué de presse du 16 janvier 2024, elle a réalisé avec succès un un placement privé d'actions accréditives de charité sans intermédiaire par l'émission de 11 344 130 actions accréditives de charité (chacune, une « action AAC ») au prix de 2,35 $ CA par action ACC pour lever un produit brut total de 26,65 millions $ CA (le « placement »).

Dans le cadre du placement, Eldorado Gold Corporation (TSX : ELD) (NYSE : EGO) (« Eldorado ») a réalisé un investissement stratégique dans la société par le biais de l'achat de 11 344 130 actions ordinaires de la société (l'« investissement stratégique »). L'investissement stratégique représente une participation d'environ 9,9 % dans les actions ordinaires émises et en circulation de la société sur une base non diluée. Dans le cadre de l'investissement stratégique, la Société a accordé à Eldorado un droit anti-dilution habituel pour maintenir sa participation en actions.

Chaque action CFT sera considérée comme une « action accréditive » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)). Le produit brut du placement sera utilisé pour faire progresser le projet Perron de la Société au Québec, qui sera qualifié de « dépenses d'exploration au Canada » et de « dépenses minières accréditives », tels que ces termes sont définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à laquelle il sera renoncé aux souscripteurs initiaux des actions ACC avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024. De plus, en ce qui concerne les souscripteurs d'actions ACC résidents du Québec qui sont des particuliers admissibles en vertu de la Loi sur les impôts (Québec), l'organisme canadien d'exploration. Les dépenses seront également admissibles à l'inclusion dans la « base d'exploration relative à certaines dépenses d'exploration québécoises » au sens de l'article 726.4.10 de la Loi sur les impôts (Québec) et à l'inclusion dans la « base d'exploration relative à certaines dépenses minières à ciel ouvert ou pétrolières du Québec et frais d'exploration gazière » au sens de l'article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec).

Dans le cadre du placement, PI Financial Corp. a agi à titre de conseiller financier de la société et a reçu des honoraires de conseil de 790 000 $ (excluant toutes les taxes applicables).

Avant la réalisation du placement, la Société comptait 103 243 001 actions ordinaires émises et en circulation. À la clôture du placement, la Société compte actuellement 114 587 131 actions ordinaires émises et en circulation.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de l'un des titres émis dans le cadre de l'offre aux États-Unis. Les titres émis dans le cadre de l'Offre n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de l'United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, à moins qu'il ne soit enregistré en vertu de la Securities Act des États-Unis et des lois nationales sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'un tel enregistrement soit disponible.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration ayant des projets au Québec.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent une quelconque responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés Prospectifs :

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « gagner », « avoir', "planifier" ou "projeter" ou le négatif de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

