Amundi : Tikehau Capital, Hopscotch, LNA Santé... les valeurs à suivre demain à Paris -

Le 06 février 2024

Abeo

Abeo a réalisé au troisième trimestre, clos fin décembre, un chiffre d'affaires consolidé de 60,9 millions d'euros, en progression de 10%. Le spécialiste des équipements de sport et de loisirs affiche une croissance organique de 10,6%. La division Sport a affiché une forte croissance organique de 16,8% à 34,4 60,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division Sportainment & Escalade est ressorti en progression organique de 11,1% à 11,5 millions d'euros tandis que celui de la division Vestiaires a enregistré une décroissance de 1,7% en organique à 15,1 millions d'euros.



Amundi

Le gestionnaire d'actifs livrera ses résultats annuels.



Drone Volt

Drone Volt annonce la signature d'un important contrat de distribution "pour partir à la conquête du marché au Moyen-Orient", selon un communiqué de l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels. Cet accord "prometteur" a été conclu avec un acteur basé au Moyen-Orient et disposant d'une solide expérience du marché local. Les partenaires se sont engagés pour une durée de 2 ans.



Equasens

Equasens a enregistré un chiffre d'affaires 2023 de 219,7 millions d'euros, en progression de 2,6%. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé est en recul de 5,5% à 57 millions d'euros. Il explique que la fin du déploiement des solutions référencées Segur en 2023 a entraîné un effet de base défavorable au quatrième trimestre évalué à 4,6 millions d'euros et à 4,1 millions d'euros sur l'année.



Fermentalg

Fermentalg annonce que son assemble générale réunie le 2 février 2024, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C), vers Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation. La spécialiste des microalgues précise que sa cotation sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.



Hopscotch

Hopscotch a dégagé un chiffre d'affaires consolidé du groupe de 271,9 millions d'euros, pour son exercice 2023, en progression de 10,1%. La marge brute consolidée atteint 93 millions d'euros, en croissance de 7,6%. Le groupe de conseil en communication bénéficie de la croissance continue des activités événementielles. Avec l'acquisition du groupe Interface Tourism finalisée le 31 janvier passé, le chiffre d'affaires aurait approché 300 millions d'euros, et la marge brute aurait dépassé le seuil symbolique des 100 millions d'euros.



LNA Santé

LNA santé annonce un chiffre d'affaires d'exploitation 2023 à 720 millions d'euros, en croissance organique de 5,9% "porté par la dynamique du quatrième trimestre". Ce dernier ressort à 186,1 millions en hausse de 5,8% sur un an. Le spécialiste de la dépendance prévoit une poursuite de la croissance organique à un niveau supérieur à 4,5%, pour un chiffre d'affaires d'exploitation de plus de 750 millions d'euros hors croissance externe.



Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech annonce le lancement d'une offre d'actions nouvelles pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix du placement de l'augmentation de capital devrait être annoncé au plus tard avant le début des négociations sur Euronext Paris le ou autour du 7 février. Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait avoir lieu le ou autour du 9 février, indique un communiqué du fournisseur de l'industrie pharmaceutique.



Soitec

Le groupe technologique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Spineguard

SpineGuard a annoncé avoir franchi le cap des 100 000 chirurgies sécurisées avec sa technologie et des 30 publications scientifiques. La medtech spécialiste du guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, précise que les huit nouvelles publications scientifiques amènent leur total à trente-deux, ce qui représente une nette accélération par rapport aux années précédentes.



Tikehau Capital

Tikehau Capital a enregistré un niveau record de collecte nette à 6,5 milliards d'euros en 2023, dont 1,8 milliard d'euros au quatrième trimestre. Le spécialiste des investissements alternatifs a en outre dépassé son objectif en atteignant 42,8 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2023 pour son activité de gestion d'actifs, soit une progression de 13% sur 12 mois. Les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé 5,9 milliards d'euros en 2023, avec une accélération au second semestre. Les fonds de dette privée ont représenté 66% du total de ces déploiements.



TotalEnergies

Le groupe pétrolier publiera ses résultats annuels.



Vinci

Le groupe de concessions et de travaux publics indiquera ses résultats annuels.