ANGLE plc est une société de biopsie liquide basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement et la commercialisation du système de séparation cellulaire Parsortix, avec un déploiement dans la biopsie liquide et le diagnostic non invasif du cancer. Ses plateformes comprennent une technologie de collecte de cellules tumorales circulantes (CTC) indépendante des épitopes et un système d'analyse en aval pour l'analyse hautement multiplexée des acides nucléiques et des protéines. Son système Parsortix PC1 Clinical capture et récolte les CTC circulantes dans le sang de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique en vue d'une analyse ultérieure validée par l'utilisateur. Le système Parsortix PC1 Clinical est une technologie de biopsie liquide. Ses laboratoires de Guildford fournissent des services spécialisés d'enrichissement et d'analyse des CTC pour soutenir les études de recherche translationnelle et les essais pharmaceutiques. Elle a développé le système Parsortix, comprenant des instruments et des cassettes à usage unique qui peuvent être vendus à des laboratoires tiers pour leur utilisation dans la recherche, le développement pharmaceutique ou l'usage clinique.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés