Le groupe APA est une entreprise d'infrastructure énergétique basée en Australie. Les activités de la société comprennent le transport et le stockage de gaz, la distribution de gaz, la gestion d'actifs, la production d'énergie renouvelable et au gaz, et d'autres services énergétiques. La société opère à travers trois segments : Infrastructure énergétique, Gestion d'actifs et Investissements énergétiques. Le segment Infrastructure énergétique comprend les gazoducs qu'elle possède, le stockage du gaz, la compression du gaz, les actifs de traitement du gaz et les actifs de production d'électricité à partir de gaz et d'énergies renouvelables. Le segment Gestion des actifs fournit des services commerciaux, d'exploitation et/ou de maintenance des actifs aux investissements énergétiques de la société et à des tiers. Le segment des investissements énergétiques comprend ses participations stratégiques dans divers véhicules d'investissement. La société est engagée dans divers projets, notamment le processus de construction de gazoducs, le projet de gazoduc Galilee Moranbah, l'arrangement d'accès au gazoduc Amadeus, le gazoduc Crib Point Pakenham et l'expansion du réseau de la côte est.

Secteur Services aux collectivités de gaz