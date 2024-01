APT Medical Inc est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de dispositifs médicaux d'intervention électrophysiologiques et vasculaires. Les produits électrophysiologiques de la société comprennent des cathéters d'électrodes électrophysiologiques, des cathéters d'électrodes d'ablation à radiofréquence contrôlable et des systèmes électrophysiologiques multicanaux. Ses produits d'accès aux artères coronaires comprennent principalement des fils de guidage, des micro-cathéters, des ballons, des fils de guidage de produits de contraste et des cathéters. Les produits d'intervention vasculaire périphérique de la société sont principalement appliqués dans les maladies vasculaires périphériques. La société exerce également des activités connexes de fabricant d'équipements d'origine (OEM). La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.