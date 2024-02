Aramark est un fournisseur mondial de services de restauration et d'installations à des clients des secteurs de l'éducation, de la santé, des affaires et de l'industrie, ainsi que des sports, des loisirs et des services correctionnels. La société opère à travers deux segments : Food and Support Services United States (FSS United States) et Food and Support Services International (FSS International). Le segment FSS United States comprend cinq secteurs, à savoir les affaires et l'industrie, l'éducation, la santé, les sports, les loisirs et l'administration pénitentiaire, ainsi que les installations et autres. La société fournit des services de restauration, y compris des services de traiteur et de vente au détail, et des services d'installations, y compris des services d'exploitation et de maintenance d'usines, de gardiennage, d'entretien ménager, d'aménagement paysager et d'autres services. Le marché principal de l'entreprise est celui des États-Unis, auquel s'ajoute une présence dans 18 autres pays.

Secteur Restaurants et bars