ARC Finance Limited est une société basée en Inde, qui opère dans les secteurs de l'investissement en valeurs mobilières et de l'octroi de services de prêts financiers. La société est une société financière non bancaire qui n'accepte pas de dépôts et dont l'activité principale est d'accorder des prêts et d'investir/de décrocher des titres. La société est engagée dans la négociation d'actions, dans des activités d'investissement de services financiers et dans l'octroi de prêts décrochés et garantis. Elle a diversifié ses activités, allant de la distribution de produits à des tiers (risque de bilan le plus faible) à l'octroi de prêts personnels non garantis et de prêts aux entreprises (risque de bilan le plus élevé).