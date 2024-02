Arcellx Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies cellulaires contrôlables pour le traitement des patients atteints de cancer et d'autres maladies incurables. Le programme phare de la société est un produit candidat ddCAR ciblant le BCMA, appelé CART-ddBCMA, qui est évalué dans son essai pivot de phase II iMMagine-1 chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (rrMM). La société développe également deux programmes ARC-SparX en phase clinique d'essais de phase I : ACLX-001, qui cible le BCMA dans le rrMM, et ACLX-002, qui cible le CD123 dans la leucémie myéloïde aiguë (LMA) en rechute ou réfractaire et dans le syndrome myélodysplasique (SMD) à haut risque. En dehors du myélome multiple (MM), la société fait progresser son portefeuille de programmes de stade clinique, ACLX-002, et de programmes précliniques incorporant sa technologie D-Domain, qu'elle détient à 100 %.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale