Arch Resources, Inc. est un producteur de charbon et de charbon métallurgique. La société vend la quasi-totalité de son charbon à des aciéries, des centrales électriques et des installations industrielles. La société a deux segments : métallurgique (MET) et thermique. Le segment MET comprend les activités métallurgiques de la société en Virginie occidentale. Les activités de ce segment comprennent Leer, Leer South, Beckley, Mountain Laurel. Le complexe de Leer est une exploitation de type longwall, qui comprend environ 42,4 millions de tonnes de réserves de charbon. Le complexe minier de Leer South est une exploitation de type longwall dans le filon de Lower Kittanning. Le complexe minier de Beckley est situé sur environ 16 600 acres dans le comté de Raleigh, en Virginie-Occidentale. Mountain Laurel est un complexe minier souterrain situé sur environ 38 200 acres dans les comtés de Logan et de Boone, en Virginie-Occidentale. Le segment thermique comprend les activités thermiques de la société dans le Wyoming et le Colorado. Les exploitations de ce segment comprennent Black Thunder, Coal Creek et West Elk.

Indices liés Russell 2000