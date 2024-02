Archer Limited est une société de services pétroliers. La société opère sur 40 sites et fournit des services de forage, d'intégrité et d'intervention sur les puits, d'obturation et d'abandon et de déclassement à ses clients du secteur pétrolier et gazier en amont. Les services complets de forage et de reconditionnement de la société comprennent le forage sur plate-forme, le forage terrestre, le forage directionnel, les trépans, les appareils de forage modulaires, les fluides, l'ingénierie et la location d'équipements, ainsi qu'une gamme sélectionnée de services et de produits d'appui à la livraison des puits. Ses produits et services comprennent les outils pétroliers, le forage terrestre, le forage de plates-formes, l'ingénierie et les câbles. Ses outils pétroliers comprennent des bouchons et des solutions d'obturation, des solutions de cimentation, des solutions de nettoyage de puits, des énergies renouvelables et des solutions de capture et de stockage du carbone, ainsi que des solutions numériques d'intégrité des puits. Ses services d'ingénierie comprennent la gestion de projet, le conseil et l'inspection. Elle exerce également une activité de coil tubing and pumping (CT&P), qui comprend quatre ensembles CT&P avec l'équipement correspondant.