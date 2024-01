Argo Blockchain PLC est une société de technologie blockchain basée au Royaume-Uni. La société est une entreprise mondiale de centres de données qui fournit une plateforme pour les opérations de minage de crypto-monnaies. L'activité principale de la société est l'exploitation minière de Bitcoin. Avec des installations minières au Québec, des opérations minières au Texas et des bureaux aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, les opérations de la société sont principalement alimentées par des énergies renouvelables. Ses installations minières de crypto-monnaie comprennent Baie Comeau, Mirabel et Helios. Le site de Baie Comeau a une superficie de plus de 40 000 pieds carrés et exploite environ 15 mégawatts (MW). L'installation minière de Mirabel a une superficie d'environ 30 000 pieds carrés. Helios est une installation d'extraction de bitcoins de 125 000 pieds carrés avec une capacité de 180 MW. Les filiales de la société comprennent Argo Innovation Labs Inc, Argo Operating US LLC, Argo Holdings US Inc, 9366-5230 et 9377-2556.