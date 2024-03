Argonaut Gold Inc. est un producteur d'or basé au Canada avec un portefeuille d'opérations en Amérique du Nord. Les mines en exploitation de la société sont Florida Canyon, Magino, La Colorada et San Agustin. La zone de la mine d'or Florida Canyon est située dans le nord-ouest du Nevada, dans la province physiographique Basin and Range. La propriété de la mine Magino est une ancienne mine d'or souterraine située à 40 kilomètres (km) au nord-est de Wawa, en Ontario, à environ 14 kilomètres au sud-est de la ville de Dubreuilville. La propriété consiste en sept claims miniers brevetés, quatre claims miniers loués et 69 claims miniers non brevetés totalisant 2 204,495 hectares. La propriété de la mine d'or et d'argent La Colorada, qui a été exploitée par le passé, est située à environ 40 km au sud-est de Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique. La propriété San Agustin consiste en quatre titres miniers totalisant 1 065 ha et est située dans le nord du district minier de San Lucas de Ocampo.

