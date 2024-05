Arhaus, Inc. est une marque de style de vie et un détaillant omni-canal de mobilier d'intérieur haut de gamme. Grâce à son modèle exclusif, la société conçoit et se procure des produits auprès de fabricants et d'artisans du monde entier. Elle dispose d'environ 90 salles d'exposition et centres de design à travers les États-Unis. Elle propose des marchandises dans diverses catégories, notamment le mobilier, les articles d'extérieur, l'éclairage, les textiles et la décoration. Ses produits d'ameublement comprennent des meubles de chambre à coucher, de salle à manger, de salon et de bureau à domicile, notamment des canapés, des tables de salle à manger et des chaises. Ses produits pour l'extérieur comprennent des tables à manger, des chaises, des fauteuils et d'autres meubles pour l'extérieur, des éclairages et d'autres produits. Ses produits d'éclairage consistent en une variété de luminaires distincts et artistiques. Ses produits textiles comprennent des tapis d'intérieur et d'extérieur fabriqués à la main, du linge de lit, des coussins et des jetés. La décoration va de l'art mural aux miroirs, des vases aux bougies, et de nombreux autres accessoires décoratifs.